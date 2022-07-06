ОНК: Помощник главы МВД Умнов находится в ИВС на Петровке

Помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан по обвинению в превышении полномочий, его поместили в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке, 38. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена ОНК Москвы, который посетил изолятор.

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«Сергей Умнов содержится в камере с бывшим сотрудником УФСИН Москвы», — сказал член комиссии и отметил, что Умнов был доставлен в ИВС накануне вечером.

Правозащитник подчеркнул, что Умнов не признает свою вину и называет обвинение «белибердой».

Ранее URA.RU сообщало, что Умнов и еще два генерала МВД стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Уточнялось, что по месту их работы и жительства прошли обыски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзоляторРоссия
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