СМИ: У Василия Ливанова обнаружили рак
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что рак был выявлен во время комплексного обследования — Ливанову провели процедуру МРТ.
Врачи приняли решение не удалять новообразование из-за возраста артиста, однако опухоль пока что не представляет угрозы жизни и не прогрессирует. Ливанову достаточно раз в год обследоваться у онколога.
Напомним, о госпитализации Ливанова в НИИ скорой помощи имени Склифосовского стало известно 1 октября, сообщалось, что причиной тому стал перенесенный инсульт. Актер находился в неврологической реанимации. Артист был прооперирован, его состояние оценивалось как тяжелое, во время нахождения в реанимации Ливанова вводили в медикаментозную кому, однако утром 15 октября стало известно об улучшении состояния актера — оно оценивалось как удовлетворительное. В тот же день его выписали из больницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru