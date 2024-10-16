СМИ: У Василия Ливанова обнаружили рак

Сообщается, что рак был выявлен во время комплексного обследования — Ливанову провели процедуру МРТ.

Врачи приняли решение не удалять новообразование из-за возраста артиста, однако опухоль пока что не представляет угрозы жизни и не прогрессирует. Ливанову достаточно раз в год обследоваться у онколога.

Напомним, о госпитализации Ливанова в НИИ скорой помощи имени Склифосовского стало известно 1 октября, сообщалось, что причиной тому стал перенесенный инсульт. Актер находился в неврологической реанимации. Артист был прооперирован, его состояние оценивалось как тяжелое, во время нахождения в реанимации Ливанова вводили в медикаментозную кому, однако утром 15 октября стало известно об улучшении состояния актера — оно оценивалось как удовлетворительное. В тот же день его выписали из больницы.

