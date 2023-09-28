СМИ: У главы Южного Бутова украли пистолет и деньги
28 сентября 202312:48
В Новой Москве у главы Южного Бутова Павла Голубцова украли пистолет и деньги, пишет Telegram-канал Shot.
Кража со взломом произошла в поселении Рязановское. В момент отсутствия чиновника преступники отжали окно на первом этаже двух этажного дома, вскрыли металлический сейф, из которого вытащили деньги и травматический пистолет.
Специалисты при содействии Голубцова устанавливают точную сумму ущерба, полиция ищет подозреваемых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг встретился в Киеве с Зеленским
- Российская драма «1993» вышла в прокат
- Глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку
- Владимир Путин встретился в Кремле с Рамзаном Кадыровым
- Песков назвал враждебным для РФ решение Армении ратифицировать Римский статут
- СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов
- Вильфанд: Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет
- Актер Цыганов признался, что временно потерял память после удара на съемках
- Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники
- В Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru