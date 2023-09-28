СМИ: У главы Южного Бутова украли пистолет и деньги

В Новой Москве у главы Южного Бутова Павла Голубцова украли пистолет и деньги, пишет Telegram-канал Shot.

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Кража со взломом произошла в поселении Рязановское. В момент отсутствия чиновника преступники отжали окно на первом этаже двух этажного дома, вскрыли металлический сейф, из которого вытащили деньги и травматический пистолет.

Специалисты при содействии Голубцова устанавливают точную сумму ущерба, полиция ищет подозреваемых.

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ФОТО: instagram.com/strogolexa
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