СМИ: Украденную три года назад картину Ван Гога нашли в Нидерландах

Уточняется, что речь идёт о работе «Весенний сад» или «Сад священника в Нюэнене весной» 1884 года, которую украли в марте 2020 года, когда её привезли на временную выставку.

Поиском шедевра занимался арт-детектив Артур Бранд, который не стал уточнять, каким образом была удалось вернуть картину. По данным телеканала, её похитила преступная организация.

Ранее таможенники ФРГ пресекли контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

