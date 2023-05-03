СМИ: у бизнес-центра в Москве обнаружили похожий на гранату предмет

У бизнес-центра «Дукат Плейс III» на улице Гашека в Москве обнаружили похожий на гранату предмет, сообщает Telegram-канал Readovka.

Шесть похожих на взрывчатку предметов нашли на ЛЭП в Ленинградской области

Бизнес-центр расположен у станции метро «Маяковская». После обнаружения предмета началась эвакуация людей из здания.

Территорию у бизнес-центра перекрыли, на месте работают оперативные службы. Людей просят разъезжаться по домам.

Сообщалось, что в центре столицы в районе улицы Большая Полянка обнаружили беспилотник.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали украинские дроны. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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