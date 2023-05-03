СМИ: у бизнес-центра в Москве обнаружили похожий на гранату предмет
3 мая 202319:38
У бизнес-центра «Дукат Плейс III» на улице Гашека в Москве обнаружили похожий на гранату предмет, сообщает Telegram-канал Readovka.
Бизнес-центр расположен у станции метро «Маяковская». После обнаружения предмета началась эвакуация людей из здания.
Территорию у бизнес-центра перекрыли, на месте работают оперативные службы. Людей просят разъезжаться по домам.
Сообщалось, что в центре столицы в районе улицы Большая Полянка обнаружили беспилотник.
В ночь на 3 мая Кремль атаковали украинские дроны. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru