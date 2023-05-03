Шесть похожих на взрывчатку предметов нашли на ЛЭП в Ленинградской области
Шесть подозрительных предметов, похожих на взрывчатку, обнаружили на линии электропередач (ЛЭП) в Ленинградской области, сообщили региональные власти.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии нашли подозрительные предметы в ходе осмотра территории в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово. На место обнаружения выехали экстренные службы.
На данный момент проверяется информация о возможной угрозе террористического акта.
Пресс-служба президента России ранее сообщила, что Украина в ночь на 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал. В Кремле оценили это как теракт и попытку покушения на президента накануне Дня Победы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru