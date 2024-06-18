СМИ: Турция помогла предотвратить второй теракт в Москве после «Крокуса»

Турецкие спецслужбы предупредили коллег в России и помогли предотвратить теракт в Москве после атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте. Об этом пишет газета Hurriyet.

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По данным турецкого издания, после теракта злоумышленники планировали вторую атаку.

«Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — отмечается в материале.

Hurriyet пишет, что атаку готовили боевики запрещенной в России группировки «Вилаят Хорасан», связанной с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 500. По данным ФСБ, к атаке причастна украинская военная разведка, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллМоскваТерактыТурция

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