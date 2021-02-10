СМИ: Туристы из Москвы пропали на перевале Дятлова

Группа туристов из Москвы пропала на перевале Дятлова, сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на источник.

По его данным, туристы планировали уехать в среду в восемь часов утра по местному времени, однако до сих пор не вернулись. На данный момент с ними нет связи.

Сообщается, что туристы решили посетить известный перевал, чтобы почтить память туристической группы, которая погибла в этих горах в феврале 1959 года.

Скляр поделился впечатлением от просмотра «Перевала Дятлова»

При этом в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что на данный момент на перевале зарегистрированы три туристические группы, все они находятся на связи. Информация о пропаже туристов не поступала.

Позднее выяснилось, что «пропавшая» группа туристов из Москвы не зарегистрировалась, она находилась в аэропорту.

Ранее ученые из Швейцарии построили аналитическую модель, чтобы проверить гипотезу лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель группы Дятлова в горах Урала в 1959 году.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля, группа из девяти человек погибла, выжил лишь один — Юрий Юдин, который сошел с маршрута по состоянию здоровья. Официальная версия следствия — несчастный случай, вызванный сходом лавины, однако история обросла множеством домыслов и мифов, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: Перевал Дятлова. ФОТО: Википедия
ТЕГИ:ТуристыПеревал ДятловаСвердловская Область
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