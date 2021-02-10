СМИ: Туристы из Москвы пропали на перевале Дятлова

При этом в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что на данный момент на перевале зарегистрированы три туристические группы, все они находятся на связи. Информация о пропаже туристов не поступала.

Позднее выяснилось, что «пропавшая» группа туристов из Москвы не зарегистрировалась, она находилась в аэропорту.

Ранее ученые из Швейцарии построили аналитическую модель, чтобы проверить гипотезу лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель группы Дятлова в горах Урала в 1959 году.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля, группа из девяти человек погибла, выжил лишь один — Юрий Юдин, который сошел с маршрута по состоянию здоровья. Официальная версия следствия — несчастный случай, вызванный сходом лавины, однако история обросла множеством домыслов и мифов, сообщает РИА ФАН.



