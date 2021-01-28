Скляр поделился впечатлением от просмотра «Перевала Дятлова»

«Перевал Дятлова» достоин показа в международном прокате, такое мнение в эфире НСН высказал лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр.

Disney купил права на российский сериал «Перевал Дятлова». В скором времени его покажут в Германии и странах Скандинавии.

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в эфире НСН высоко оценил киноленту.

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«Я могу сказать, что Disney правильно сделал, он подсуетился быстрее других международных платформ. Потому что этот сериал, я это сразу после просмотра сказал, совершенно достоин быть в ряду лучших западных современных сериалов. Это, может быть, лучший сериал из тех, что я видел за последнее время среди российских, он снят по стандартам международного кино. Единственное, конечно, толерантность мы тут не соблюдаем, афроамериканцев там нет», – с улыбкой отметил он.

Также Скляр в эксклюзивном интервью НСН отметил, что снятие некоторых коронавирусных ограничений в Москве говорит об успехе отечественной медицины. Накануне барам вновь разрешили работать в ночное время.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:СериалКиноАлександр Ф. Скляр
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