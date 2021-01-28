Скляр поделился впечатлением от просмотра «Перевала Дятлова»

«Я могу сказать, что Disney правильно сделал, он подсуетился быстрее других международных платформ. Потому что этот сериал, я это сразу после просмотра сказал, совершенно достоин быть в ряду лучших западных современных сериалов. Это, может быть, лучший сериал из тех, что я видел за последнее время среди российских, он снят по стандартам международного кино. Единственное, конечно, толерантность мы тут не соблюдаем, афроамериканцев там нет», – с улыбкой отметил он.

Также Скляр в эксклюзивном интервью НСН отметил, что снятие некоторых коронавирусных ограничений в Москве говорит об успехе отечественной медицины. Накануне барам вновь разрешили работать в ночное время.

