СМИ: Туристка решила искупать слона в Таиланде и не выжила

Испанская туристка решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде и не выжила, сообщила газета El Mundo со ссылкой на источники.

Согласно данным, инцидент произошел на острове Яо Яй в пятницу, 3 января. Во время купания слон толкнул хоботом 22-летнюю Бланку Оджангурен и сбил ее с ног. Сообщается, что пострадавшую сразу же доставили в ближайшую больницу, однако спасти девушку не удалось.

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Подчеркивается, что в момент нападения в центре Koh Yao Elephant Care, куда каждый день приходят десятки посетителей, находилось 18 человек: 10 сотрудников и восемь туристов. После трагедии центр пришлось закрыть.

Ранее акула напала на туристов у побережья Египта. Сообщение об атаке акулы поступило от спасательных служб курортного поселка Марса-Алам. Один из туристов погиб, еще один пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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