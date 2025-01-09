СМИ: Туристка решила искупать слона в Таиланде и не выжила

Испанская туристка решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде и не выжила, сообщила газета El Mundo со ссылкой на источники.

Согласно данным, инцидент произошел на острове Яо Яй в пятницу, 3 января. Во время купания слон толкнул хоботом 22-летнюю Бланку Оджангурен и сбил ее с ног. Сообщается, что пострадавшую сразу же доставили в ближайшую больницу, однако спасти девушку не удалось.