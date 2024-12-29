Акула напала на туристов в Египте
У побережья Египта акула напала на туристов. Об этом сообщило местное министерство окружающей среды, его цитирует РБК.
Сообщение об атаке акулы поступило от спасательных служб курортного поселка Марса-Алам. Один из туристов погиб. Еще один пострадал.
Министерство окружающей среды Египта утверждает, что оба отдыхающих заплыли за пределы выделенной для плавания зоны.
На ситуацию уже отреагировало генеральное консульство России в Хургаде. По информации ведомства, россияне не пострадали — и погибший, и раненый имеют итальянское гражданство.
В 2023 году в результате нападения акулы в Хургаде погиб россиянин. Инцидент произошел на одном из муниципальных пляжей. Гражданин России не был туристом, он жил в Египте постоянно.
Кроме того, в 2022 году в прибрежной зоне того же города акула напала на женщину, плававшую в Красном море. Пострадавшая лишилась руки и ноги, она умерла в больнице, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru