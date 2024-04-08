СМИ: На Мальдивах акула напала на туриста из России
Акула напала на российского туриста на Мальдивах, передает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел около атолла Нуну, когда отдыхающий мужчина купался в океане. Акула внезапно набросилась на мужчину и укусила его за ногу. Турист выжил, но сильно пострадал, ему потребовалась операция. Его ждет длительный период восстановления.
Мужчина отдыхал в элитном отеле «Мовенпик», отмечает 112. Представители отеля заявили, что к ним не поступало никаких сообщений о нападении хищника на людей.
В районе Мальдив акулы довольно редко нападают на людей, хотя в эти водах можно встретить аж 11 видов этих хищников, включая Тигровую и Большую Белую акул.
В январе тупорылая акула впервые с 2009 года напала на человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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