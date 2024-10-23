СМИ: Трое подростков подожгли бомбардировщики на военном аэродроме

Отмечается, что двоим фигурантам по 17 лет, еще одному обвиняемому исполнилось 15 лет, их задержали 18 сентября. Подростки находятся под стражей, по инкриминируемой им статье предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Известно, что брат одного из обвиняемых находится в зоне спецоперации России на Украине с весны 2024 года.

Ранее мужчине, готовившему диверсию в Белгородской области, Второй Западный окружной военный суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы.

