Россиянин получил 16 лет колонии за подготовку диверсии

Осужденного признали виновными в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации и госизмене.

Следствие установило, что мужчина намеревался взорвать при помощи изъятого из тайника взрывного устройства объект железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники полиции задержали его с поличным.

Ранее Южный окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации и подготовке теракта проживающего в Бердянске (Запорожская область) Дмитрия Кравцова. Ближайшие 15 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

