Россиянин получил 16 лет колонии за подготовку диверсии

Мужчине, готовившему диверсию в Белгородской области, Второй Западный окружной военный суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы. Первые три года он будет находиться в тюрьме, остальные 13 лет злоумышленник проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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Осужденного признали виновными в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации и госизмене.

Следствие установило, что мужчина намеревался взорвать при помощи изъятого из тайника взрывного устройства объект железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники полиции задержали его с поличным.

Ранее Южный окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации и подготовке теракта проживающего в Бердянске (Запорожская область) Дмитрия Кравцова. Ближайшие 15 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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