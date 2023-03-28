СМИ: Трое курсантов погибли в военной академии под Петербургом

Трое курсантов погибли в Военной академии связи в Ленинградской области, тела мужчин обнаружили в казарме на территории части в Сертолово. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.

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По данным издания, днем ранее курсанты вернулись из увольнения. После вечернего построения молодые люди вместе с сослуживцами ушли в комнаты. Утром 28 марта у курсантов появились признаки эпилепсии. Позже в часть прибыли медики, которые констатировали смерть неизвестного происхождения.

Погибшим было по 20 лет, они проходили службу по контракту, пишет Ura.ru. По данным источника, среди умерших курсантов были уроженцы Нальчика и Владивостока.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьВоеннослужащиеЛенинградская Область

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