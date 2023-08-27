СМИ: Трое американских морпехов погибли в авиакатастрофе вертолета около Австралии

Три человека погибли во время учений при крушении конвертоплан V-22 Osprey вблизи австралийского Дарвина. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на военных США.

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Всего на борту находилось 23 пехотинца. Кроме погибших все пострадали и находятся в состоянии разной степени тяжести здоровья. Один – в критическом состоянии, отмечает Sky News Australia.

Ранее сообщалось, что ветолет упал в 80 км от австралийского города Дарвин. На борту Osprey находилось около 20 военнослужащих США, которые выполняли полет в рамках военных учений. Инцидент произошел около 11:00 по местному времени.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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