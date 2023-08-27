Военный вертолет США потерпел крушение близ австралийского побережья

Американский военный вертолет потерпел крушение неподалеку от побережья Австралии, сообщает The Guardian.

Russia Discovery: Крушение вертолета на Алтае скажется на туристическом трафике

Он упал в 80 км от австралийского города Дарвин. На борту Osprey находилось около 20 военнослужащих США, которые выполняли полет в рамках военных учений.

В результате инцидента могут быть жертвы.

Ранее в Австралии четыре человека пропали при крушении военного вертолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КрушениеВертолетыАвстралия

Горячие новости

Все новости

партнеры