Военный вертолет США потерпел крушение близ австралийского побережья
27 августа 202308:44
Американский военный вертолет потерпел крушение неподалеку от побережья Австралии, сообщает The Guardian.
Он упал в 80 км от австралийского города Дарвин. На борту Osprey находилось около 20 военнослужащих США, которые выполняли полет в рамках военных учений.
В результате инцидента могут быть жертвы.
Ранее в Австралии четыре человека пропали при крушении военного вертолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатели МЧС России нашли потерявшихся туристов в Бурятии
- В Курсе беспилотник врезался в жилой дом
- Скандалы в пользу Трампа. В России взвешивают шансы на победу главных кандидатов на пост президента США
- Военный вертолет США потерпел крушение близ австралийского побережья
- В США заявили, что Россия обеспечит стабильность на Украине и в мире
- Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения станции «Луна-25»
- В Бурятии при сплаве по реке пропала группа из пяти человек
- В Москве задержан подросток, сбивший на электросамокате ребенка
- СМИ: Трамп собрал пожертвования на $7,1 млн после тюремного фото
- В Евросоюзе заявили о беспрецедентном падении товарооборота с РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru