СМИ: Три человека погибли под поездом в центре Москвы

В Москве на станции МЦД «Рижская» поезд сбил трех человек насмерть, пишут СМИ.

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Очевидцы выкладывают страшные кадры в соцсетях.

Пока непонятно, как пассажиры попали на железнодорожные пути. Официальной информации нет.

Ранее пассажир московского метро выжил после падения на контактные рельсы на станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеМоскваПоезда

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