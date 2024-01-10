СМИ: Три человека погибли под поездом в центре Москвы
10 января 202418:48
В Москве на станции МЦД «Рижская» поезд сбил трех человек насмерть, пишут СМИ.
Очевидцы выкладывают страшные кадры в соцсетях.
Пока непонятно, как пассажиры попали на железнодорожные пути. Официальной информации нет.
Ранее пассажир московского метро выжил после падения на контактные рельсы на станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru