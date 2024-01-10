Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии

По данным региональной ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium. За рулём легового автомобиля находился 16-летний подросток, который спустя сутки скончался в больнице.

По данным агентства, ВАЗ-2109 управлял Батяев, в 2019 году признанный самым сильным подростком России.

Ранее глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

