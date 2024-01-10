Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии
Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в результате ДТП, которое произошло в Башкирии на 1356 км трассы М-5 «Урал», сообщает РИА Новости.
По данным региональной ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium. За рулём легового автомобиля находился 16-летний подросток, который спустя сутки скончался в больнице.
По данным агентства, ВАЗ-2109 управлял Батяев, в 2019 году признанный самым сильным подростком России.
Ранее глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru