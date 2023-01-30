Рецидивисты сбежали из психбольницы в Казани
Побег совершили двое опасных пациентов из психиатрической больницы столицы Татарстана. Беглецов обвиняли в совершении тяжких преступлений, однако они были признаны психически нездоровыми, поэтому их отправили на принудительное лечение.
Как выяснили «Известия», пациенты сбежали из стационара вечером в минувшую субботу, 28 января. Один из них привлекался к уголовной ответственности за грабежи, избиения и нанесение тяжких телесных повреждений. Второй беглец проходил по делу о грабеже.
Уточняется, что пациенты-уголовники покинули психиатрическое медучреждение Казани в больничных пижамах. Тела обоих покрыты татуировками.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», неоднократно судимый гражданин, проходивший принудительное лечение, в прошлом году затопил храм Христа Спасителя в Москве. Он пустил воду через пожарные рукава.
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