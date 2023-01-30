Рецидивисты сбежали из психбольницы в Казани

Побег совершили двое опасных пациентов из психиатрической больницы столицы Татарстана. Беглецов обвиняли в совершении тяжких преступлений, однако они были признаны психически нездоровыми, поэтому их отправили на принудительное лечение.

Как выяснили «Известия», пациенты сбежали из стационара вечером в минувшую субботу, 28 января. Один из них привлекался к уголовной ответственности за грабежи, избиения и нанесение тяжких телесных повреждений. Второй беглец проходил по делу о грабеже.