СМИ: Террористы напали на полицейский участок в Пакистане

Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи, пишут местные СМИ.

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По данным СМИ, около десяти террористов проникли внутрь участка. Сообщается, что стрельба длится около получаса.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, атаку планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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