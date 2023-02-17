СМИ: Террористы напали на полицейский участок в Пакистане
17 февраля 202318:40
Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи, пишут местные СМИ.
По данным СМИ, около десяти террористов проникли внутрь участка. Сообщается, что стрельба длится около получаса.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, атаку планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru