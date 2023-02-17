ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области

По данным правоохранителей, теракт готовили два уроженца республик Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси, чтобы подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. После террористы собирались уехать в зону вооруженного конфликта на территории Сирии.

ФСБ отмечает, что при задержании злоумышленники оказали сопротивление, ответным огнем они получили несовместимые с жизнью ранения. Пострадавших среди мирного населения нет, потерь среди силовиков не допущено.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Ранее ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге, напоминает «Свободная пресса».

