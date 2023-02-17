ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области
ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, атаку планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным правоохранителей, теракт готовили два уроженца республик Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси, чтобы подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. После террористы собирались уехать в зону вооруженного конфликта на территории Сирии.
ФСБ отмечает, что при задержании злоумышленники оказали сопротивление, ответным огнем они получили несовместимые с жизнью ранения. Пострадавших среди мирного населения нет, потерь среди силовиков не допущено.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.
Ранее ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- США предупредили о колоссальных последствиях из-за ситуации с «Северными потоками»
- Белгородский губернатор подтвердил, что взрывы над городом связаны с работой ПВО
- Один человек погиб при взрыве на Чапаевском механическом заводе под Самарой
- Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО
- ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области
- Вертолет пропал с радаров на Сахалине
- СМИ: Гипотетическое землетрясение в Стамбуле будет иметь сокрушительные последствия
- Bloomberg: Конфликт на Украине заставил мир переоценить все
- Губернатор Севастополя сообщил о пожаре на списанном противолодочном корабле
- В Польше обратились к бандеровцам, прибывшим в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru