ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области

ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области, атаку планировали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФСБ заявила о задержании в Ростове-на-Дону члена «Азова»

По данным правоохранителей, теракт готовили два уроженца республик Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси, чтобы подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. После террористы собирались уехать в зону вооруженного конфликта на территории Сирии.

ФСБ отмечает, что при задержании злоумышленники оказали сопротивление, ответным огнем они получили несовместимые с жизнью ранения. Пострадавших среди мирного населения нет, потерь среди силовиков не допущено.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Ранее ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактКалужская ОбластьФСБ
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