СМИ: Тело Пригожина доставили в Тверское бюро судмедэкспертизы
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб, сообщает Telegram-канал MSK1.RU со ссылкой на источник в похоронном агентстве.
«Его [Пригожина] тело находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы», — отметил собеседник издания.
В среду бизнес-джет основателя «Вагнера» потерпел крушение в Тверской области, напоминает RT. Находившиеся на борту 7 человек и 3 члена экипажа погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров самолета были в том числе Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и бойцы «Вагнера» Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин. Официальной информации о смерти основателя ЧВК пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru