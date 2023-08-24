СМИ: Тело Пригожина доставили в Тверское бюро судмедэкспертизы

«Его [Пригожина] тело находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы», — отметил собеседник издания.

В среду бизнес-джет основателя «Вагнера» потерпел крушение в Тверской области, напоминает RT. Находившиеся на борту 7 человек и 3 члена экипажа погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров самолета были в том числе Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и бойцы «Вагнера» Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин. Официальной информации о смерти основателя ЧВК пока нет.

