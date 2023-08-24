«Ошибка, теракт, хлопки?»: Самолет Пригожина разбился недалеко от резиденции Путина
Росавиация опубликовала список пассажиров, которые были на борту самолета. Среди них Евгений Пригожин и сам «Вагнер» Дмитрий Уткин. Проверяются все версии, в том числе, по данным СМИ, теракт.
23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в районе 18 часов по московскому времени. На борту Embraer ERG 135 находились 10 человек, включая трех членов экипажа.
Частный самолет разбился под селом Куженкино в Тверской области, примерно в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае. На данный момент следствие рассматривает несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки, а также внешнее воздействие, пишет РБК. Официальных версий власти пока не выдвигали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту авиационного происшествия по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Телеграм-каналы пишут, что проверяется в том числе версия о теракте. По словам очевидцев, перед падением самолета они слышали сильные хлопки, никаких официальных сообщений на этот счет нет.
Поздно вечером Росавиация опубликовала список пассажиров, которые были на борту самолета. Среди них, как предполагалось ранее, оказались Евгений Пригожин и командир «вагнеровцев» Дмитрий Уткин («правая рука» Пригожина с позывным «Вагнер»), а также бойцы ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян и Александр Тотмин и Валерий Чекалов, которого связывают со структурами Пригожина. Также на борту были командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов, единственной девушкой оказалась стюардесса Кристина Распопова. По данным МЧС, все пассажиры погибли.
Под утро сообщалось, что останки всех десяти человек найдены, а поисковая операция завершена. По данным Telegram-канала SHOT, тела погибших начали вывозить в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу в 6 утра. Утверждается, что их направят в тверской морг на улице Бобкова.
По данным СМИ, на месте крушения самолета найден телефон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет Al Jazeera. Тело Пригожина пока не идентифицировали среди останков.
Сервис flightradar24 опубликовал отчет о полете самолета. Так, в 18:10 борт набрал высоту до 8,5 километра над Тверью, пролетел почти десять минут и поднялся до 9 километров. В 18:19 джет начал резко падать – потерял высоту в 2,5 километра за 22 секунды. После этого связь с ним прервалась.
По неподтвержденной информации, что самолет официально не передавал данные и летел с выключенным транспондером с самого начала.
Одним из первых гибель Пригожина подтвердил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что сразу после случившегося пообщался с «вагнеровцами».
«Только что общался с выдающимися «музыкантами». Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию»,- написал он в соцсетях.
У центра группы «Вагнер» в Петербурге местные жители уже глубокой ночью устроили стихийный мемориал – люди приносят цветы, символику ЧВК и свечи, некоторые молодые люди скрывают лица под масками, пишут Telegram-каналы.
При этом официальных сообщений от ЧВК «Вагнер» пока не последовало, а Telegram-каналы, связанные со структурой, не приводят однозначных подтверждений о гибели Евгения Пригожина.
Канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал сообщение с просьбой не публиковать непроверенные данные.
«Просим СМИ и дружественные каналы ЧВК Вагнер не публиковать непроверенные данные и сообщения относительно совета командиров ЧВК Вагнер и судьбы Евгения Пригожина. Мы с вами».
А Telegram-канал Grey Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», публикует фрагменты интервью Пригожина с рассуждениями о смерти: «Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими».
Авиакатастрофа произошла спустя два месяца после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». 23 июня Пригожин обвинил российских военных в ударе по лагерю вагнеровцев и двинулся с бойцами в сторону Москвы.
Западные СМИ неоднократно пророчили Пригожину «плохой конец». Так, бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти ранее заявила американскому телеканалу, что глава ЧВК «Вагнер» «по-прежнему остается предателем» в глазах российского президента. По ее словам, Путин никогда не прощает предателей, а основатель ЧВК «Вагнер» все еще воспринимается главой государства как угроза, поэтому якобы может быть «убит». Российские власти не комментировали подобные вбросы западной прессы.
Позднее лидер Белоруссии Александр Лукашенко, который во всей истории с Пригожиным и его судьбой после мятежа занимает не последнюю роль, заявил, что Владимир Путин не намерен «мочить» основателя частной военной компании.
«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет», — указал Лукашенко.
Стоит отметить, что однажды Пригожина уже называли погибшим. В 2019 году СМИ писали о крушении грузового военного самолета в Конго, в котором якобы находился Пригожин, военные и влиятельные чиновники Конго. Позднее сведения о смерти Пригожина опровергли.
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