«Ошибка, теракт, хлопки?»: Самолет Пригожина разбился недалеко от резиденции Путина

Поздно вечером Росавиация опубликовала список пассажиров, которые были на борту самолета. Среди них, как предполагалось ранее, оказались Евгений Пригожин и командир «вагнеровцев» Дмитрий Уткин («правая рука» Пригожина с позывным «Вагнер»), а также бойцы ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян и Александр Тотмин и Валерий Чекалов, которого связывают со структурами Пригожина. Также на борту были командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов, единственной девушкой оказалась стюардесса Кристина Распопова. По данным МЧС, все пассажиры погибли.

Под утро сообщалось, что останки всех десяти человек найдены, а поисковая операция завершена. По данным Telegram-канала SHOT, тела погибших начали вывозить в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу в 6 утра. Утверждается, что их направят в тверской морг на улице Бобкова.

По данным СМИ, на месте крушения самолета найден телефон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет Al Jazeera. Тело Пригожина пока не идентифицировали среди останков.

Сервис flightradar24 опубликовал отчет о полете самолета. Так, в 18:10 борт набрал высоту до 8,5 километра над Тверью, пролетел почти десять минут и поднялся до 9 километров. В 18:19 джет начал резко падать – потерял высоту в 2,5 километра за 22 секунды. После этого связь с ним прервалась.

По неподтвержденной информации, что самолет официально не передавал данные и летел с выключенным транспондером с самого начала.

Одним из первых гибель Пригожина подтвердил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что сразу после случившегося пообщался с «вагнеровцами».