Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до восьми лет колонии
Октябрьский районный суд Ставропольского края приговорил пятерых участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту к лишению свободы на срок до восьми лет. Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.
Уточняется, что суд признал мужчин виновными в несоблюдении требований транспортной безопасности и участии в массовых беспорядках.
Напомним, инцидент в аэропорту Уйташ города Махачкалы произошел осенью 2023 года. Массовые беспорядки вспыхнули на почве религиозной и национальной ненависти, их участники не подчинялись законным требованиям правоохранителей. Работа аэропорта была полностью заблокирована, а имущественный ущерб превысил 24 млн рублей.
Ранее суд признал виновными еще четверых участников погромов в аэропорту Махачкалы, им назначали 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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