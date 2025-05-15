Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до восьми лет колонии

Уточняется, что суд признал мужчин виновными в несоблюдении требований транспортной безопасности и участии в массовых беспорядках.

Напомним, инцидент в аэропорту Уйташ города Махачкалы произошел осенью 2023 года. Массовые беспорядки вспыхнули на почве религиозной и национальной ненависти, их участники не подчинялись законным требованиям правоохранителей. Работа аэропорта была полностью заблокирована, а имущественный ущерб превысил 24 млн рублей.

Ранее суд признал виновными еще четверых участников погромов в аэропорту Махачкалы, им назначали 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

