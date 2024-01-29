СМИ: Танкер под флагом РФ заблокирован во льдах Охотского моря

Танкер «Остров Сахалин» под российским флагом оказался заблокирован во льдах в Охотском море, сообщает агентство Киодо.

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По данным СМИ, на борту находится 19 человек.

Ранее экипаж находящегося в Охотском море грузового судна «Григорий Ловцов» подал сигнал бедствия, напоминает RT. Тогда в МЧС сообщили, что корабль находится рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега, на его борту восемь человек. Моряки заявили, что в результате ледообразования возникла угроза повреждения корпуса судна.

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ФОТО: pixabay.com
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