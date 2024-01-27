В Красном море танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов

Британский нефтяной танкер Marlin Luanda загорелся в Аденском заливе после обстрела. Об этом заявило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла», передает РИА Новости.

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Отмечается, что возгорание произошло после удара противокорабельными ракетами.

Компания-оператор танкера Trafigura подтвердила информацию о пожаре. По данным организации, пострадавших в результате атаки хуситов на судно нет.

Ранее хуситы сообщили, что подбили американский военный корабль, двум торговым судам США пришлось свернуть с маршрута, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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