В Красном море танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов
Британский нефтяной танкер Marlin Luanda загорелся в Аденском заливе после обстрела. Об этом заявило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла», передает РИА Новости.
Отмечается, что возгорание произошло после удара противокорабельными ракетами.
Компания-оператор танкера Trafigura подтвердила информацию о пожаре. По данным организации, пострадавших в результате атаки хуситов на судно нет.
Ранее хуситы сообщили, что подбили американский военный корабль, двум торговым судам США пришлось свернуть с маршрута, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru