Грузовое судно в Охотском море подало сигнал бедствия
Экипаж находящегося в Охотском море грузового судна «Григорий Ловцов» подал сигнал бедствия, сообщает пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что корабль находится рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега, на его борту восемь человек. Моряки заявили, что в результате ледообразования возникла угроза повреждения корпуса судна.
В МЧС добавили, что в район Шантарских островов будет направлен вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, на его борту будут находиться спасатели, а также снаряжение и оборудование, необходимое для оказания помощи морякам.
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