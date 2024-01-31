Сына участника СВО, поступившего в МФТИ с самым низким баллом, отчислили

Отмечается, что молодой человек набрал 127 баллов по результатам ЕГЭ (70 баллов по математике и 57 баллов по русскому языку). По физике абитуриент набрал 66 баллов, однако этот результат засчитан не был.

Поступающий сумел попасть на первый курс благодаря тому, что его отец находился в зоне боевых действий. Он исправно посещал занятия полтора месяца, после чего заболел и не смог приходить в институт. Официально молодого человека отчислили 30 января.

Он признался, что не сумел учиться в вузе. Сейчас отчисленный мужчина ищет новое призвание.

Ранее из Московского государственного университета отчислили двух студенток факультета журналистики, которые осудили акцию учащегося третьего курса Степана Антропова в поддержку специальной военной операции на Украине.

