Сына участника СВО, поступившего в МФТИ с самым низким баллом, отчислили
Поступившего в Московский физико-технический институт сына участника спецоперации России на Украине с самым низким баллом за историю вуза отчислили с первого курса. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что молодой человек набрал 127 баллов по результатам ЕГЭ (70 баллов по математике и 57 баллов по русскому языку). По физике абитуриент набрал 66 баллов, однако этот результат засчитан не был.
Поступающий сумел попасть на первый курс благодаря тому, что его отец находился в зоне боевых действий. Он исправно посещал занятия полтора месяца, после чего заболел и не смог приходить в институт. Официально молодого человека отчислили 30 января.
Он признался, что не сумел учиться в вузе. Сейчас отчисленный мужчина ищет новое призвание.
Ранее из Московского государственного университета отчислили двух студенток факультета журналистики, которые осудили акцию учащегося третьего курса Степана Антропова в поддержку специальной военной операции на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru