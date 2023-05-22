В МГУ назвали причины ухода Медведевой из университета

Представители Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ объяснили отчисление российской фигуристки Евгении Медведевой из университета. Соответствующий комментарий опубликовало агентство РИА Новости.

«Есть уверенность»: Тарасова и Маринин ждут скорое возвращение спортсменов в международные соревнования

По словам сотрудников вуза, Медведева не смогла приходить на занятия из-за высокой медийной загруженности. В университете фигуристке пожелали новых достижений в профессии и успехов.

По версии самой спортсменки, ей пришлось покинуть учебное заведение из-за претензий пресс-центра к «желтушному заголовку к интервью».

Ранее Медведева поддержала фигуристку Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МГУФигурное КатаниеЕвгения Медведева

Горячие новости

Все новости

партнеры