В МГУ назвали причины ухода Медведевой из университета
Представители Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ объяснили отчисление российской фигуристки Евгении Медведевой из университета. Соответствующий комментарий опубликовало агентство РИА Новости.
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По словам сотрудников вуза, Медведева не смогла приходить на занятия из-за высокой медийной загруженности. В университете фигуристке пожелали новых достижений в профессии и успехов.
По версии самой спортсменки, ей пришлось покинуть учебное заведение из-за претензий пресс-центра к «желтушному заголовку к интервью».
Ранее Медведева поддержала фигуристку Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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