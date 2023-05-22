В МГУ назвали причины ухода Медведевой из университета

По словам сотрудников вуза, Медведева не смогла приходить на занятия из-за высокой медийной загруженности. В университете фигуристке пожелали новых достижений в профессии и успехов.

По версии самой спортсменки, ей пришлось покинуть учебное заведение из-за претензий пресс-центра к «желтушному заголовку к интервью».

Ранее Медведева поддержала фигуристку Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

