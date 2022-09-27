Студенток-критиков Z-акции однокурсника отчислили с журфака МГУ
Из Московского государственного университета отчислили двух студенток факультета журналистики, которые осудили акцию учащегося третьего курса Степана Антропова в поддержку специальной военной операции на Украине. Решение приняла комиссия по студенческим делам журфака, сообщает «Мослента».
Антропов устроил акцию в здании факультета 23 сентября по окончании мероприятия на Манежной площади в центре Москвы в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей. Молодой человек на парадной лестнице в футболке с литерой Z размахивал флагом ЛНР.
Ряд студентов подвергли критике действия Антропова, ему напомнили, что любая политическая деятельность в стенах МГУ запрещена. Осуждение в адрес автора перформанса появились и в студенческом чате. После этого Антропов принялся угрожать, что на всех недовольных напишет донос, рассказали его однокурсники.
Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова действия студентов, осудивших акцию Антропова, назвала «недопустимыми» и «неприемлемыми». Всего на этическую комиссию факультета были вызваны девять студентов. Отмечается, что у отчисленных девушек не было учебных долгов, одна из них шла на красный диплом.
Ранее студенты Института стран Азии и Африки МГУ добились сохранения кафедры японской филологии в вузе. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для этого они опубликовали петицию на ресурсе change.org.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- В Минобороны РФ раскритиковали отечественные беспилотники
- В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева
- В Белгородской области при обстреле повреждена школа
- Вильфанд: в Центральную Россию придет потепление, но не бабье лето
- Студенток-критиков Z-акции однокурсника отчислили с журфака МГУ
- Объявлена дата старта продаж iPhone 14 Pro в России
- Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023
- Meta* обвинила Россию в проведении «крупнейшей кампании по дезинформации»
- Эмигрирующим в Казахстан россиянам начали вручать повестки на границе
- Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru