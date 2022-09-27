Студенток-критиков Z-акции однокурсника отчислили с журфака МГУ

Из Московского государственного университета отчислили двух студенток факультета журналистики, которые осудили акцию учащегося третьего курса Степана Антропова в поддержку специальной военной операции на Украине. Решение приняла комиссия по студенческим делам журфака, сообщает «Мослента».

Антропов устроил акцию в здании факультета 23 сентября по окончании мероприятия на Манежной площади в центре Москвы в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей. Молодой человек на парадной лестнице в футболке с литерой Z размахивал флагом ЛНР.

Ряд студентов подвергли критике действия Антропова, ему напомнили, что любая политическая деятельность в стенах МГУ запрещена. Осуждение в адрес автора перформанса появились и в студенческом чате. После этого Антропов принялся угрожать, что на всех недовольных напишет донос, рассказали его однокурсники.

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова действия студентов, осудивших акцию Антропова, назвала «недопустимыми» и «неприемлемыми». Всего на этическую комиссию факультета были вызваны девять студентов. Отмечается, что у отчисленных девушек не было учебных долгов, одна из них шла на красный диплом.

Ранее студенты Института стран Азии и Африки МГУ добились сохранения кафедры японской филологии в вузе. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для этого они опубликовали петицию на ресурсе change.org.

