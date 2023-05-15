СМИ: Сын советника зампосла РФ в Пакистане зарезал девушку в Подмосковье

По данным канала, 22-летнюю жертву мужчины обнаружили в квартире её матери. Несмотря на множественные ножевые ранения она ещё была жива, однако врачи спасти её не смогли.

Причины конфликта, который привёл к трагедии, выясняют правоохранители, 32-летний Березюк арестован.

Ранее следователи начали проверку после того, как трёхлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».