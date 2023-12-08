СМИ: Сын экс-министра спорта Хакасии погиб, отправившись в тур на снегоходах

Четыре группы туристов 6 декабря отправились на снегоходах с базы в поселке Приисковое в Хакасии. По дороге их застала пурга, из-за чего снегоходчики сбились с маршрута. Благодаря спутниковому телефону путешественникам удалось вызвать МЧС, но спасатели смогли прибыть только на следующее утро из-за непогоды.

В итоге два человека погибли. По информации Mash, это были Марат Закеев из Альметьевска и 26-летний сын экс-министра спорта Хакасии Валерия Денщикова Василий, который был одним из гидов четырех групп. Всех остальных туристов эвакуировали спасатели.

Как отмечает RT, синоптики Хакасии выпустили штормовое предупреждение: в период с 9 по 14 декабря по республике ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 12 градусов и более. Морозы ночью будут доходить до – 32 °C.

