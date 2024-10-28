СМИ: Сыгравший в «Глухаре» актер Пономаренко был найден мертвым
28 октября 202416:23
Сыгравший оперативника в сериале «Глухарь» актёр Юрий Пономаренко был найден мёртвым в своей московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, 49-летний артист упал и разбил голову, причиной смерти стала потеря крови.
Также Mash пишет, что в квартире не было обнаружено ни следов криминала, ни предсмертной записки. Близкие Пономаренко рассказали каналу, что он злоупотреблял алкоголем.
Ранее на 72-м году жизни скончался российский кинорежиссёр и сценарист Игорь Москвитин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru