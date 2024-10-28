СМИ: Сыгравший в «Глухаре» актер Пономаренко был найден мертвым

По предварительной версии, 49-летний артист упал и разбил голову, причиной смерти стала потеря крови.

Также Mash пишет, что в квартире не было обнаружено ни следов криминала, ни предсмертной записки. Близкие Пономаренко рассказали каналу, что он злоупотреблял алкоголем.

Ранее на 72-м году жизни скончался российский кинорежиссёр и сценарист Игорь Москвитин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

