СМИ: Сыгравший в «Глухаре» актер Пономаренко был найден мертвым

Сыгравший оперативника в сериале «Глухарь» актёр Юрий Пономаренко был найден мёртвым в своей московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительной версии, 49-летний артист упал и разбил голову, причиной смерти стала потеря крови.

Также Mash пишет, что в квартире не было обнаружено ни следов криминала, ни предсмертной записки. Близкие Пономаренко рассказали каналу, что он злоупотреблял алкоголем.

Ранее на 72-м году жизни скончался российский кинорежиссёр и сценарист Игорь Москвитин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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