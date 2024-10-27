Актер Максим Шпаковский умер в возрасте 48 лет
27 октября 202414:43
Актер театра Максим Шпаковский умер на 49-м году жизни, сообщил на своей странице «ВКонтакте» Драматический театр Черноморского флота.
Шпаковский служил в театре многие годы. 10 ноября ему бы исполнилось 49 лет, говорится в сообщении.
Причина ухода из жизни не названа. Театр выразил соболезнования родным и близким актера.
Зрители помнят Шпаковского по ролям в спектаклях «Женитьба», «Рыцарские страсти», «Капитанская дочка» и других постановках, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru