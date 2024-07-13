СМИ: Sukhoi Superjet совершит аварийную посадку в Минеральных Водах

Самолет Sukhoi Superjet 100 собирается совершить аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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Известно, что судно двигалось по маршруту Нижневартовск – Минеральные Воды. По данным истоника, у самолета отказал генератор. По предварительной информации, на борту находятся 103 человека.

Днем 12 июля под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. На борту находилось три члена экипажа. Все они погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: min-vodi.ru
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