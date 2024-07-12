МЧС подтвердило падение самолета в Подмосковье
12 июля 202416:09
МЧС России подтвердило падение самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области.
По данным ведомства, самолет рухнул в лесном массиве, в нем находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли. Жертв среди населения нет, добавили в МЧС.
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что лайнер рухнул в районе деревни Апраксино.
По факту крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru