МЧС подтвердило падение самолета в Подмосковье

По данным ведомства, самолет рухнул в лесном массиве, в нем находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли. Жертв среди населения нет, добавили в МЧС.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что лайнер рухнул в районе деревни Апраксино.

По факту крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

