СМИ: Sukhoi Superjet потерял обшивку двигателя во время взлета в Минводах

Самолет Sukhoi Superjet потерял обшивку двигателя во время взлета из аэропорта Минеральных Вод. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел утром в пятницу, 21 июля, передает Telegram-канал «Авиаторщина».

Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из Минвод в Ереван, однако из-за возникшей проблемы командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.

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Выяснилось, что во время взлета у лайнера совался капот левого двигателя. Кусок обшивки был найден на территории аэропорта. Пострадавших нет. Сколько человек находилось на борту аварийного судна, не сообщается.

В конце июня сообщалось, что аэропорту Минеральных Водах приземлился Sukhoi Superjet 100, у которого отказал двигатель.


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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100

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