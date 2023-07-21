СМИ: Sukhoi Superjet потерял обшивку двигателя во время взлета в Минводах

Выяснилось, что во время взлета у лайнера совался капот левого двигателя. Кусок обшивки был найден на территории аэропорта. Пострадавших нет. Сколько человек находилось на борту аварийного судна, не сообщается.

В конце июня сообщалось, что аэропорту Минеральных Водах приземлился Sukhoi Superjet 100, у которого отказал двигатель.



