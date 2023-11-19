СМИ: судно с одесским зерном подорвалось на мине в Черном море
19 ноября 202307:39
Балкер Georgia S с зерном из Одессы получил повреждения в Черном море, сообщает Reuters.
По предварительным данным, судно под флагом Либерии подорвалось на мине. Оно направлялось в румынский порт Констанца.
Ранее первые корабли с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru