СМИ: судно с одесским зерном подорвалось на мине в Черном море

Балкер Georgia S с зерном из Одессы получил повреждения в Черном море, сообщает Reuters.

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По предварительным данным, судно под флагом Либерии подорвалось на мине. Оно направлялось в румынский порт Констанца.

Ранее первые корабли с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореЗерно

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