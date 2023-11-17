Первые корабли с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщает РИА Новости.
По его словам, на борту каждого корабля находятся по 25 тысяч тонн зерна. К месту назначения суда прибудут в конце ноября — начале декабря.
Глава Минсельхоза добавил, что до конца года российскую пшеницу также отправят в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru