Первые корабли с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на борту каждого корабля находятся по 25 тысяч тонн зерна. К месту назначения суда прибудут в конце ноября — начале декабря.

Глава Минсельхоза добавил, что до конца года российскую пшеницу также отправят в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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