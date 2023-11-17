Первые корабли с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

По его словам, на борту каждого корабля находятся по 25 тысяч тонн зерна. К месту назначения суда прибудут в конце ноября — начале декабря.

Глава Минсельхоза добавил, что до конца года российскую пшеницу также отправят в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия может поставить на экспорт 65 млн тонн зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

