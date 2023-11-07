Минсельхоз Сирии закупит у России 1,4 миллиона тонн пшеницы

Сирия заключила контракт о приобретении у России порядка 1,4 миллиона тонн пшеницы. Такое заявление сделал сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что такого количества пшеницы будет достаточно для сирийского производства на целый год. По словам Катаны, процесс импорта «идет гладко». Он подчеркнул, что в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы.

Ранее, 1 ноября, Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы. Ведомство предложило установить запрет с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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