Минсельхоз Сирии закупит у России 1,4 миллиона тонн пшеницы

Он отметил, что такого количества пшеницы будет достаточно для сирийского производства на целый год. По словам Катаны, процесс импорта «идет гладко». Он подчеркнул, что в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы.

Ранее, 1 ноября, Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы. Ведомство предложило установить запрет с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, передает «Радиоточка НСН».

