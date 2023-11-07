Минсельхоз Сирии закупит у России 1,4 миллиона тонн пшеницы
Сирия заключила контракт о приобретении у России порядка 1,4 миллиона тонн пшеницы. Такое заявление сделал сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что такого количества пшеницы будет достаточно для сирийского производства на целый год. По словам Катаны, процесс импорта «идет гладко». Он подчеркнул, что в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы.
Ранее, 1 ноября, Министерство сельского хозяйства РФ предложило ввести временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы. Ведомство предложило установить запрет с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru