СМИ: Судьбу генерала Попова решат 24 апреля
Военный суд Тамбовского гарнизона вынесет решение по уголовному делу бывшего командира 58-й армии генерал-майора Ивана Попова 24 апреля, сообщил его адвокат Сергей Буйновский в разговоре с ТАСС.
По данным следствия, генерал и второй обвиняемый, бизнесмен Сергей Моисеев, украли более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката. Они предназначались для постройки укреплений в Запорожской области. Было возбуждено дело о мошенничестве.
Прокуратура требует для бывшего командарма наказания в виде шести лет лишения свободы, лишения звания генерал-майора и штрафа в размере 800 тысяч рублей. Защита настаивает на невиновности Попова.
Ранее сообщалось, что он попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с тем, что Минобороны РФ разрешило ему заключить контракт для отправки на СВО, напоминает НСН.
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