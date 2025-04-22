СМИ: Судьбу генерала Попова решат 24 апреля

По данным следствия, генерал и второй обвиняемый, бизнесмен Сергей Моисеев, украли более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката. Они предназначались для постройки укреплений в Запорожской области. Было возбуждено дело о мошенничестве.

Прокуратура требует для бывшего командарма наказания в виде шести лет лишения свободы, лишения звания генерал-майора и штрафа в размере 800 тысяч рублей. Защита настаивает на невиновности Попова.

Ранее сообщалось, что он попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с тем, что Минобороны РФ разрешило ему заключить контракт для отправки на СВО, напоминает НСН.

