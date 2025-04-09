Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на спецоперацию
Минобороны РФ одобрило бывшему командующему 58-й гвардейской армией генералу-майору Ивану Попову, который обвиняется в мошенничестве, участие в СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.
Уточняется, что Попов просит Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с положительным решением Минобороны РФ о заключении с ним контракта для участия в спецоперации.
Буйновский отметил, что они подали соответствующее ходатайство об изменении Попову меры пресечения.
В марте Попов написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался, что попал в сложную ситуацию и подвергся «необоснованному судебному преследованию». Также он писал, что «армия — весь смысл жизни» для него.
Попова арестовали 17 мая 2024 года. По данным следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн рублей. Средства выделялись для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru