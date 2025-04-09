Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на спецоперацию

Минобороны РФ одобрило бывшему командующему 58-й гвардейской армией генералу-майору Ивану Попову, который обвиняется в мошенничестве, участие в СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

Уточняется, что Попов просит Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с положительным решением Минобороны РФ о заключении с ним контракта для участия в спецоперации.

Буйновский отметил, что они подали соответствующее ходатайство об изменении Попову меры пресечения.