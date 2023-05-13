СМИ: В Брянской области разбился вертолет

В Брянской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает со ссылкой на экстренные службы ТАСС.

В Волгоградской области разбился вертолет

В брянских пабликах опубликовано видео авиакатастрофы. Пользователи рассказывают, что перед падением вертолет долго кружил над городом, а затем упал над частными домами.

По данным издания Baza, жители города Клинцы рассказывают, что перед падением вертолета слышали взрыв.

Информация о пострадавших уточняется.

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ФОТО: Кирилл Каллиников/РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетАвиакатастрофаПроисшествие

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