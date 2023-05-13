СМИ: В Брянской области разбился вертолет

В брянских пабликах опубликовано видео авиакатастрофы. Пользователи рассказывают, что перед падением вертолет долго кружил над городом, а затем упал над частными домами.

По данным издания Baza, жители города Клинцы рассказывают, что перед падением вертолета слышали взрыв.

Информация о пострадавших уточняется.