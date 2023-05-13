СМИ: В Брянской области разбился вертолет
13 мая 202312:54
В Брянской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает со ссылкой на экстренные службы ТАСС.
В брянских пабликах опубликовано видео авиакатастрофы. Пользователи рассказывают, что перед падением вертолет долго кружил над городом, а затем упал над частными домами.
По данным издания Baza, жители города Клинцы рассказывают, что перед падением вертолета слышали взрыв.
Информация о пострадавших уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru