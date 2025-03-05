У расстрелянной жительницы Петербурга оказались переломаны ноги
5 марта 202502:01
В Санкт-Петербурге у 38-летней женщины, в которую 4 марта стреляли из внедорожника, диагностировали переломы голени и бедра, сообщает «РЕН ТВ».
Огонь открыл 50-летний злоумышленник. В его автомобиле находились еще несколько человек. Они не стали останавливать стрелка. У пострадавшей предварительно шесть огнестрельных ранений. Она находится в реанимации.
На месте продолжают работать правоохранительные органы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru