СМИ: Стрелкова подозревают в организации экстремистского сообщества
Задержанного в Москве экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) привезли в Мещанский суд, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, его подозревают в организации экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ).
Уточняется, что следователи будут просить для Стрелкова меру пресечения, не связанную с арестом. Предполагается, что это будет подписка о невыезде.
Ранее соратник Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов» полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис предположил, что задержание экс-министра связано с мятежом ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru