СМИ: Стрелкова подозревают в организации экстремистского сообщества

По данным канала, его подозревают в организации экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ).

Уточняется, что следователи будут просить для Стрелкова меру пресечения, не связанную с арестом. Предполагается, что это будет подписка о невыезде.

Ранее соратник Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов» полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис предположил, что задержание экс-министра связано с мятежом ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».