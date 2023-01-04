СМИ: Спецслужбы задержали жителя Мелитополя, передавшего СБУ данные о российских военных
Силовики задержали жителя города Мелитополь, который передавал украинским спецслужбам сведения о расположении и передвижении российской армии и призывал к физической расправе над военнослужащими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
Отмечается, что злоумышленник был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий, спецслужбы Украины завербовали мелитопольца через интернет-ресурсы.
«Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», - рамсказал собеседник РИА Новости.
Все материалы по произошедшему переданы в органы юстиции, задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
На минувшей неделе в городе Сватово (Луганская народная республика) задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижениях российских войск, напоминает Ura.ru. Украинские войска могли воспользоваться переданными сведениями для атак по объектам гражданской инфраструктуры в Сватове, отмечает RT.
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