СМИ: Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться террористы
Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, передает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, в автомобиле могут быть несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.
Сейчас в Подмосковье выставлено большое количество постов.
Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты коллектива успели выбежать из здания, они не пострадали.
По данным СМИ, в концертном зале могло находиться 6200 человек при максимальной вместимости зала свыше 9000 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru