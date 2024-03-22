СМИ: Спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться террористы

По данным СМИ, в автомобиле могут быть несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.

Сейчас в Подмосковье выставлено большое количество постов.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты коллектива успели выбежать из здания, они не пострадали.

По данным СМИ, в концертном зале могло находиться 6200 человек при максимальной вместимости зала свыше 9000 человек.

