СМИ: спасатели зашли в горящий «Крокус Сити Холл»
Спасатели зашли в горящее здание концертного зала «Крокус Сити Холл», пишет Telegram-канал «112».
По информации источника издания, под завалами может быть большое число людей. У здания обрушилась крыша.
По данным ТАСС, интенсивность пламени в «Крокусе» снизилась в несколько раз. Пожарные начали тушить здание с подъемников. Верхний этаж полностью уничтожен.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Москве и регионах отменили массовые мероприятия. В столичном метро начались усиленные досмотры пассажиров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru