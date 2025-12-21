СМИ: Советник гендиректора «HeadHunter» Терентьев впал в кому после пластической операции
Советник гендиректора компании «HeadHunter» Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Уточняется, что в настоящий момент Терентьев подключен к аппарату ИВЛ.
Известно, что 20 декабря 50-летнему мужчине делали липосакцию живота. При этом, по данным источника, сразу после проведения процедуры у Терентьева начались осложнения. Отмечается, что у него остановилось дыхание, после чего врачи частной клиники на проспекте Мира, вызвав скорую помощь, самостоятельно провели ему реанимацию, пока медики ехали.
После этого Терентьева сразу доставили в одну из московских больниц. В настоящий момент мужчина находится в коме.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Росздравнадзор по Москве и Московской области проводит проверку для установления причин смерти пациентки в частной клинике пластической хирургии после двух операций.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru