СМИ: Советник гендиректора «HeadHunter» Терентьев впал в кому после пластической операции

Советник гендиректора компании «HeadHunter» Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Уточняется, что в настоящий момент Терентьев подключен к аппарату ИВЛ.

Известно, что 20 декабря 50-летнему мужчине делали липосакцию живота. При этом, по данным источника, сразу после проведения процедуры у Терентьева начались осложнения. Отмечается, что у него остановилось дыхание, после чего врачи частной клиники на проспекте Мира, вызвав скорую помощь, самостоятельно провели ему реанимацию, пока медики ехали.

СМИ: Глава подмосковного Реутова Науменко впал в кому после ДТП

После этого Терентьева сразу доставили в одну из московских больниц. В настоящий момент мужчина находится в коме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Росздравнадзор по Москве и Московской области проводит проверку для установления причин смерти пациентки в частной клинике пластической хирургии после двух операций.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
